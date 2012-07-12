Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам в международном аэропорту «Харьков» перед вылетом из Украины лечащий врач Ю.Тимошенко Лутц Хармс.

Л.Хармс отбросил упреки в том, что его пребывание в Украине обусловлено высокими гонорарами за медицинские услуги: «Дело здесь совсем не в деньгах. Некоторые здесь думают, если профессор приезжает, то он зарабатывает здесь огромные деньги. Это договоренность между государством Украина и клиникой «Шарите» - или государством Украина и Германией, - достигнутая в той ситуации, что госпожа Тимошенко не доверяет местной системе медицины в силу известных обстоятельств», - сказал Л.Хармс.

***

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа). Немецкие медики клиники "Шарите" лечат экс-премьера в харьковской больнице по очереди, сменяя друг друга.