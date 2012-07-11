Врач Тимошенко о пикетах: думаю, что это слишком глупо, чтобы это меня задевало

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.Хармс сказал журналистам в аэропорту «Харьков» перед отлетом из Украины.

«Нет, я не чувствую бойкота. Я считаю акцию символической и определенным политическим сигналом. Я думаю, что это слишком глупо, чтобы это меня как-то зацепило», - сказал Л.Хармс.

Он отметил, что его отъезд является плановым и никоим образом не связан с заявлениями харьковских медиков и пикетированием его гостиницы.

«Я отбываю, потому что было запланировано такое посещение короткое. Я еду, как планировалось», - подчеркнул Л.Хармс.

Как сообщал УНИАН, 10 июля вечером и сегодня утром около 15 молодежных активистов пикетировали гостиницу «Чичиков», где жил Л.Хармс. Молодые люди требовали от Л.Хармса вернуться в Германию. Участники акции заявляли, что своими действиями Ю.Тимошенко и Л.Хармс «пятнают репутацию украинской медицины». По их мнению, из-за такой ситуации «создается впечатление, что украинские специалисты ни на что не способны».