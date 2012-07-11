Тимошенко вчера сделали томографию и магнитно-ядерный резонанс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил член Харьковского медицинского общества, член международной медицинской комиссии, которая раньше обследовала Ю.Тимошенко, директор Института патологии позвоночника Национальной академии медицинских наук Николай Корж.

По его словам, украинские медики, которые вчера инициировали встречу с лечащим врачом Ю.Тимошенко Лутцем Хармсом, в обследовании экс-премьера не участвовали.

По словам Н.Коржа, проведение этих анализов члены международной медицинской комиссии с украинской стороны рекомендовали уже давно. «И Хармс на это вчера легко согласился», сказал Н.Корж.

Он отметил, что украинские медики будут ознакомлены с результатами обследования Ю.Тимошенко при условии, если она сама даст на это согласие.