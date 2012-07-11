Литвин заявляет, что КС не вправе решать его судьбу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

В частности, по данным пресс-службы, В.Литвин направил в Конституционный Суд Украины письмо с информацией о конституционном представлении 51 народного депутата относительно конституционности положений действующего Регламента о порядке избрания руководителя парламента.

«Народные депутаты Украины, которые обратились с конституционным представлением, считают отмеченные нормы Регламента ограничивающими право Верховной Рады Украины в осуществлении предусмотренных частью первой статьи 88 Конституции Украины полномочий свободно избирать и отзывать соответствующих должностных лиц парламента», - говорится в письме.

В.Литвин отмечает, что системный анализ соответствующих норм Конституции и Регламента в контексте затронутых в конституционном представлении вопросов свидетельствует о следующем. Так, согласно статье 88 Конституции, Верховная Рада избирает из своего состава председателя ВР, который осуществляет полномочия, предусмотренные этой Конституцией, в порядке, установленном законом о Регламенте Верховной Рады.

«При этом, Основной Закон не содержит оговорок, и объективно не в состоянии регулировать способ и порядок проведения голосования по вопросам избрания и отзыва должностных лиц Верховной Рады Украины, в том числе ее председателя», - отмечается в письме.

В.Литвин обращает внимание на то, что Закон «О Регламенте Верховной Рады Украины» является специальным нормативно-правовым актом, которым установлены процедуры осуществления Верховной Радой конституционных полномочий в случае избрания на должность и отзыва с должности председателя ВР.

«Нормы части пятой и шестой статьи 75, а также части четвертой статьи 77 Регламента устанавливают единый вид и способ голосования по отмеченным вопросам, поскольку главная цель тайного голосования бюллетенями означает способ защиты действительного волеизъявления народных депутатов Украины во время голосования за кандидатуру председателя Верховной Рады Украины на альтернативной основе, а также в случае его отзыва с должности», - подчеркивает В.Литвин.

Избранным председателем Верховной Рады считается кандидат на должность, получивший по установленной Регламентом процедуре большинство голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады. Данная норма корреспондируется со статьей 91 Конституции Украины, согласно которой ВР принимает законы, постановления и другие акты большинством от ее конституционного состава, кроме случаев, предусмотренных этой Конституцией.

«Установление тайного голосования для избрания председателя Верховной Рады Украины, а также рассмотрения вопроса о его отзыве, при условии, что бюллетени для тайного голосования получили не меньше двух третей народных депутатов Украины от их фактической численности, имеет целью создать условия максимально свободного волеизъявления народных депутатов Украины, обеспечить личное голосование каждого члена парламента, что должно отображать объективность и непредвзятость их позиций, а также направлено на достижение конституционно-правового результата. Закрепленный в Регламенте способ голосования никоим образом не ограничивает полномочий парламента самостоятельно принимать решения по таким процедурным вопросам, и, бесспорно, это вопросы его внутренней организации работы, которые не могут быть подвергнуты конституционному нормоконтролю», - подчеркивается в письме.

В.Литвин отмечает, что, ссылаясь на Решение Конституционного Суда от 17 октября 2002 года, субъект права на конституционное представление утверждает, что в Конституции Украины отсутствует такая категория, как «фактическая численность народных депутатов Украины», а решения должны приниматься независимо от того, сколько народных депутатов не участвовало в голосовании или не получило соответствующие бюллетени.

«Установленный статьями 75 и 77 Регламента порядок личного участия народных депутатов Украины в голосовании бюллетенями по отмеченному вопросу исключает передачу карточек другим народным депутатам, что стало досадной практикой «голосования за другого» и является прямым нарушением части третьей статьи 84 Конституции Украины, что, по-видимому, полностью устраивает народных депутатов Украины, которые являются авторами конституционного представления», - идет речь в письме.

Однако, отмечает В.Литвин, изменить существующий регламентный порядок голосования путем подачи бюллетеней, когда речь идет, в частности, об избрании председателя ВР и отзыве его с должности, имеет право только Верховная Рада по правилам законотворчества с соответствующим подтверждением за подписью Президента Украины.

Конституционный Суд Украины неоднократно обращал внимание на то, что перечень вопросов, которые должны регулироваться исключительно законами Украины, среди которых, в частности, организация и порядок деятельности Верховной Рады Украины, имеет императивный характер, отметил спикер.

В.Литвин напомнил, что в своем решении от 1 апреля 2008 года (дело о Регламенте Верховной Рады Украины) Суд отметил, что именно таким способом Конституция Украины установила, что только Верховная Рада в соответствующем законе имеет право определять организацию и порядок деятельности органа законодательной власти и статус ее должностных лиц.

«Следовательно, пытаясь доказать неконституционность установленного порядка голосования по отмеченным вопросам и проведения в этом случае открытого голосования карточками, субъект права на конституционное представление надеется, что Конституционный Суд Украины вправе признать внутреннюю организацию установленной процедуры тайного голосования противоречащей статьям 6, 19, 91 Конституции, что не приводит к возобновлению другой формы голосования, поскольку Верховная Рада Украины должна заполнять пробел в своем Регламенте», - отмечается в письме.

В.Литвин считает, что субъект права на конституционное представление не учел, что регулирование внутренней организации работы парламента находится вне границ законодательно определенной компетенции органа конституционной юрисдикции, на что неоднократно указывал Конституционный Суд Украины в своих правовых позициях. Конституционный Суд Украины исходит из того, что он «не имеет права вмешиваться в политические и внутриорганизационные вопросы деятельности Верховной Рады Украины, совершенствовать действующие нормативные акты, заполнять имеющиеся в них пробелы».

В.Литвин считает, что изменить такую правовую позицию, что предлагает группа народных депутатов Украины, означало бы вмешательство в компетенцию Верховной Рады, которая принимает законы.

«Следовательно, исходя из указанных обстоятельств, отсутствуют основания для осуществления нормоконтроля относительно отдельных положений статей 75 и 77 Регламента Верховной Рады Украины, согласно которым установлен порядок и процедура избрания председателя Верховной Рады Украины и отзыва этого должностного лица, поскольку это вопрос исключительно внутренней организации деятельности единственного органа законодательной власти», - отмечает В.Литвин.

Как сообщалось, В.Литвин заявлял, что не подпишет языковой закон, скандально принятый большинством в его отсутствие 3 июля.

4 июля ВР заменила процедуру тайного голосования бюллетенями открытым поименным голосованием при отзыве и назначении председателя парламента. Согласно принятому документу, спикер избирается и отзывается с должности путем открытого голосования большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады (минимум 226 голосов).

5 июля 51 депутат от Партии регионов попросили Конституционный Суд оценить соответствие Конституции норм закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» в части тайного голосования при назначении и отзыве председателя парламента.