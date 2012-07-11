Хармс повезет результаты обследования Тимошенко в Берлин

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Он отметил, что Л.Хармс сообщил о своем отъезде украинским медикам еще вчера во время общения в ЦКБ «Укрзалізниці».

Как подчеркнул С.Власенко, отъезд Л.Хармса является плановым и он не связан с заявлениями украинских врачей об отсутствии динамики в лечении Ю.Тимошенко.

С.Власенко сообщил, что Л.Хармс заберет с собой результаты проведенного вчера обследования Ю.Тимошенко в Германию. По данным С.Власенко, в клинике «Шарите» состоится консилиум врачей, которые обсудят результаты обследования Ю.Тимошенко.

По словам защитника, на данный момент он не владеет информацией об обследовании, которое вчера проводилось, и о его результатах.

По мнению С.Власенко, следующий лечащий врач Ю.Тимошенко из клиники «Шарите» прибудет в Харьков на протяжении недели. «Хармс оставил все графики лечения. Если будет срочная необходимость, то прибудут раньше», - добавил С.Власенко.

В то же время активисты «Молодых регионов», которые пикетировали гостиницу, где жил Л.Хармс, заявили, что сегодня в Харьковском аэропорту во время отлета врача состоится театрализованная акция по этому поводу.