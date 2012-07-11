Очевидцы: Милиция заблокировала своими машинами Украинский дом (фото)

Присутствующие начальники киевского ГАИ игнорируют любые обращения, пишут участники акции протеста на своей странице в Facebook.

Участники акции фотографируют нарушения и составляют самостоятельно акты с подписями очевидцев.

Напомним, что у Украинского дома продолжаются массовые нарушения правил дорожного движения. Неизвестные машины вплотную друг к другу переградили любой заезд к Украинскому дому, в том числе пешеходный переход. Нарушение продолжаются третьи сутки.