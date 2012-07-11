Очевидцы: Милиция заблокировала своими машинами Украинский дом (фото)
10:07, 11 июля 2012Политика
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Под Украинским домом было зафиксировано, как работник ГАИ сел в машину с гражданскими номерами, из тех заблокировавших подъезд к зданию, и без помех заменил ее на другую машину с гражданскими номерами.
Украинский дом заблокировали
Присутствующие начальники киевского ГАИ игнорируют любые обращения, пишут участники акции протеста на своей странице в Facebook.
ГАИ на нарушения не реагируют
Участники акции фотографируют нарушения и составляют самостоятельно акты с подписями очевидцев.
Украинский дом окружили со всех сторон
Напомним, что у Украинского дома продолжаются массовые нарушения правил дорожного движения. Неизвестные машины вплотную друг к другу переградили любой заезд к Украинскому дому, в том числе пешеходный переход. Нарушение продолжаются третьи сутки.
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