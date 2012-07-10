Литвин о Мартынюке: Для меня этого человека не существует

Спикер ВР Владимир Литвин впервые после нервного срыва, вызванного принятием языкового закона, «вышел в люди».

Председатель Верховной Рады побывал в Житомирской области - там на предстоящих выборах он попытается избраться в новый парламент по мажоритарному округу.

На пресс-конференции присутствовали только местные журналисты, поэтому реакция Литвина на события последних дней осталась почти незамеченной. Спикер пытался реанимировать свою репутацию среди избирателей округа, делая виноватыми всех вокруг, пишет Украинская правда.

На вопрос прессы, как Литвин оценивает роль Мартынюка в последних событиях он ответил одним предложением: "Для меня этого человека не существует".

Видео с сайта Украинская правда