Мартынюк: Компартия наберет минимум 15%

Об этом он сказал в программе "В кабинетах" на «5 канале».

По словам А.Мартынюка, большинство нынешних народных депутатов на парламентских выборах осенью этого года будут баллотироваться не по партийным спискам, а в округах.

Самые «авторитетные наши коллеги пойдут на избирательные округа», - сказал он.

Комментируя в основном достаточно высокие рейтинги, которые обнародовали социологи Наталии Королевской и ее партии «Украина – вперед!», А.Мартынюк отметил, что не верит этим данным.

«Можно написать что хочешь. На сегодняшний день я не думаю, что есть такой рейтинг, но до избирательной кампании еще есть три месяца, и все может измениться», - сказал он.

Также А.Мартынюк выразил мнение, что рейтинг Объединенной оппозиции «За Батькивщину» уже не будет расти.

«Объединенная оппозиция, наверно, имеет то, что имеет. Я не верю в то, что у объединенной оппозиции найдутся дополнительные политические силы, которые к ним могут присоединиться, или найдется, простите, какой-то пиар-ход или пиар-акция, который им может существенно прибавить», - отметил А.Мартынюк.

Он считает, что задача оппозиции «сейчас заключается в другом - не потерять то, что даже имеют на сегодняшний момент».

На вопрос, почему он так пессимистически относится к перспективам оппозиции на выборах, первый заместитель председателя ВР сказал: «Я пессимистически отношусь к тем людям, которые находятся в этом движении».

А.Мартынюк отметил, что рейтинг Партии регионов может вырасти, если она будет продолжать свой курс.

В то же время он добавил, что у «регионалов», «как ни у кого другого, есть шансы на ухудшение рейтинга, потому что мера ответственности за состояние дел непосредственно лежит на Партии регионов».

Кроме того, А.Мартынюк признал, что во время выборов между КПУ и Партией регионов будет конкуренция.

«Далеко не все предвыборные обещания Партии регионов, которые звучали на парламентских и президентских выборах, выполняются и, соответственно, идет отток электората», - сказал он.

По словам А.Мартынюка, в то же время КПУ «не у власти, мы близки к власти».