Ющенко говорит, что его объединение - не проект против БЮТ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после форума патриотических сил.

Он подчеркнул, что главной целью создания политического объединения является попытка предложить миллионам людей альтернативу выбора.

«Мой политический проект это не проект против БЮТ. Мой проект ставит одну цель: политическая авантюра, в которой живет сегодня украинская нация, заключается в проекте «ширки», где есть две мегапартии, которые говорят, что если вы не с нами, вы против украинской демократии», - сказал он.

Он подчеркнул, что это не отвечает действительности, поскольку сегодня многие люди, как и он лично, не разделяют взгляды БЮТ и Партии регионов.

«Ничего подобного, я допускаю право Партии регионов, БЮТ на свое мышление, на свои взгляды, но я хочу заявить, что я их не разделяю. Позвольте мне мыслить своими категориями и предлагать нации те ценности, за которые я готов положить свою жизнь», - сказал В.Ющенко.

Он подчеркнул, что оппозиция всегда борется против власти, но важно, чтобы венцом этой борьбы не был приход к власти (Януковича-2). Главное, по мнению экс-президента, формирование новой украинской консолидирующей идеи. Мы говорим о проекте для украинской нации, о завтрашнем дне», - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли объединиться его политическая сила с «Батькивщиной», если пройдет в следующий парламент, В.Ющенко заметил, что не знает.

Как сообщал УНИАН, 7 июля в Киеве состоялся форум патриотических сил, на котором декларацию об объединении подписали «Наша Украина», Украинская народная партия и Конгресс украинских националистов.

К декларации также присоединилось более 30 общественных организаций, среди них «Просвита», «Мемориал», Союз офицеров Украины, другие молодежные, общественные организации патриотической направленности.