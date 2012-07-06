Милиция: Возле Украинского дома пострадало 27 правоохранителей

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, все они пострадали в результате столкновений с участниками акции протеста, когда отдельные митингующие применяли физическую силу и неустановленное химическое вещество из аэрозольного баллончика к правоохранителям.

У милиционеров врачи диагностировали многочисленные травмы разной степени тяжести: удары, ссадины, травмы глаз, сотрясение головного мозга, интоксикационный синдром, химические ожоги.

На больничных койках находятся 15 человек, один из них – в госпитале МВД Украины, двое выписаны на амбулаторное лечение.

Столичная милиция прилагает все усилия, чтобы выявить организаторов и активных участников конфликта, так как их действия в действующем законодательстве квалифицируются как преступление, за которое предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 14 лет, говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к лидерам политических сил с просьбой быть сдержаннее в своих призывах, не провоцировать конфликты между митингующими и правоохранителями, соблюдать действующее законодательство Украины, в частности, решение Окружного административного суда города Киева о запрете проведения с 4 по 9 июля собраний, митингов (от 4 июля).

Милиция отмечает, что «большинство участников акции – молодые люди, которые не имеют опыта общения с правоохранителями и иногда даже не осознают, что их действия являются грубым нарушением закона и могут повлечь тяжелые последствия. В своем большинстве молодежь, которая поддерживает взгляды организаторов акции, беспрекословно верит установкам общественных деятелей и политических лидеров, поэтому они, в свою очередь, должны, призывая общество к тем или иным действиям, осознавать свою ответственность. От этого зависят судьбы многих юношей и девушек, которые сейчас находятся под стенами Украинского дома».