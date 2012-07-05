Ландик-старший сжалился над журналистами LB.ua
«Регионал» Ландик просит прокуратуру прекратить преследование журналистов LB.ua.
|Ландику хватило извинений Кошкиной
Об этом сообщает LB.ua,опубликовав соответствующее письмо депутата.
"Беря во внимание то, что журналисты издания, в лице шеф-редактора Ксении Василенко (творческий псевдоним Соня Кошкина), публично извинились передо мной и высказали сожаление о своих неправомерных действиях относительно обнародования частной переписки, считаю инцидент исчерпанным. Больше не считаю себя потерпевшей стороной и прошу Вас прекратить уголовное преследование журналистов интернет-издания LB.ua в результате моего депутатского обращения", - говорится в письме В.Ландика к прокурору.
Вместе с тем депутат добавил, что является защитником свободы слова в стране.
"Как глава подкомитета по вопросам свободного доступа граждан к информации и контроля за деятельностью органов власти в информационном пространстве Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации всегда отстаиваю конституционные права граждан на свободу слова. Для меня приоритетом в депутатской деятельности является обеспечение баланса интересов средств массовой информации на своевременную и полезную для общества информацию и права граждан на частную жизнь. Моя история - наглядная иллюстрация того, что данная проблема является злободневной", - отметил В.Ландик.
Издание напоминает, ранее прокуратура оповестила редакцию сайта LB.ua о проведении проверки и возможном возбуждении уголовного дела в результате обращения Владимира Ландика, который обвинил издание в нарушении тайны переписки.
Как сообщал УНИАН, В.Ландика возмутила публикация от 18 ноября 2011 года «Ландик-старший спасает сына при помощи технологов и «правильных» комментариев на сайтах».
В статье размещены фото, на которых В.Ландик в сессионном зале парламента ведет СМС-переписку относительно судьбы своего сына, который в тот момент находился под судом по обвинению в избиении девушки.