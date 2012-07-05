Огрызко ушел из «Нашей Украины»

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

В обосновании своего решения В.Огрызко отметил, что запрос на новую национально-патриотическую партию в Украине, который есть в обществе, может быть реализован лишь на новых принципах.

По его убеждению, «Наша Украина» при нынешних обстоятельствах не сможет справиться с таким заданием.

В.Огрызко поблагодарил своих коллег за сотрудничество, и выразил надежду, что отличия в политических подходах не будут влиять на поддержание с ними доброжелательных и приятных человеческих отношений в будущем.