"Беркут" привезли в Киев, подняв ночью по тревоге

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах, отметив при этом, что несколько десятков бойцов спецподразделения «Беркут» вчера, около 23 часов, были подняты по тревоге и направлены в Киев.

При этом собеседник агентства сообщил, что людей не обеспечили деньгами и поселили под Киевом. «К счастью коллеги помогли питанием, питьевой водой и т.д.», - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас бойцам неизвестно как долго они будут находиться в Киеве и когда их кто-то заменит.

Кроме того, он рассказал, что «буквально неделю назад» они вернулись из Киева, где обеспечивали безопасность во время Евро-2012.