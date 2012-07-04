"Беркут" привезли в Киев, подняв ночью по тревоге
23:16, 04 июля 2012Политика
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Для обеспечения правопорядка на митинге оппозиции против языкового закона подтянут «Беркут» из Центральных регионов Украины.
Бойцам не известно, как долго они пробудут в Киеве
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах, отметив при этом, что несколько десятков бойцов спецподразделения «Беркут» вчера, около 23 часов, были подняты по тревоге и направлены в Киев.
При этом собеседник агентства сообщил, что людей не обеспечили деньгами и поселили под Киевом. «К счастью коллеги помогли питанием, питьевой водой и т.д.», - сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас бойцам неизвестно как долго они будут находиться в Киеве и когда их кто-то заменит.
Кроме того, он рассказал, что «буквально неделю назад» они вернулись из Киева, где обеспечивали безопасность во время Евро-2012.
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