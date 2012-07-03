Янукович встретился с дочерью Бориса Возницкого

Президент Украины Виктор Янукович встретился с дочерью Бориса Григорьевича Возницкого - Ларисой Разинковой - Возницкой, сообщает пресс -служба. Глава государства еще раз выразил слова большого уважения к светлой памяти Бориса Возницкого и заверил , что будет поддерживать людей , которые продолжают дело Бориса Григорьевича.



Президент Украины поинтересовался мнением Ларисы Борисовны о ситуации с сохранением памятников культуры на Львовщине.



Встреча состоялась после завершения заседания Общественного гуманитарного совета при Президенте , участие в которой принимала также Лариса Разинкова - Возницкая.