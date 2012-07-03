Янукович встретился с дочерью Бориса Возницкого
20:44, 03 июля 2012Политика
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Президент Украины поинтересовался мнением Ларисы Борисовны о ситуации с сохранением памятников культуры на Львовщине.
Виктор Янукович встретилсяс дочерьюВозницкого
ПрезидентУкраины Виктор Янукович встретилсяс дочерьюБорисаГригорьевича Возницкого- ЛарисойРазинковой-Возницкой,сообщает пресс-служба.Главагосударства еще раз выразилсловабольшого уваженияк светлой памятиБорисаВозницкогои заверил,чтобудетподдерживать людей,которые продолжаютдело БорисаГригорьевича.
Президент Украиныпоинтересовался мнениемЛарисыБорисовныо ситуации ссохранениемпамятников культуры наЛьвовщине.
Встреча состояласьпосле завершения заседанияОбщественного гуманитарногосовета при Президенте,участие в которойпринимала такжеЛарисаРазинкова-Возницкая.
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