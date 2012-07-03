Карточка Томенко проголосовала - он идет в суд
Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко обратится в суд и прокуратуру по поводу голосования его карточкой за языковой закон.
|Томенко хочет разобраться, кто голосовал вместо него
По словам Н.Томенко, он намерен выяснить, кто голосовал его карточкой, а также карточками членов фракции Народной партии, «которые молились и божились, что никогда не сдадут украинский язык».
Он отметил, что сегодняшнее голосование показало, что «парламентское большинство – это сборище бандитов и типичный бандитский сходняк».
«Фракция Партии регионов даже своих интеллигентов разогнала, чтобы они не мешали осуществлять это преступление», - заявил Н.Томенко.
По его словам, «председателя Верховной Рады выгнали, я понимаю, чтобы он не мешал».
Как сказал Н.Томенко, все эти действия «подпадают только под действие Уголовного кодекса Украины, поскольку говорить о конституционных нормах, нормах регламента и нормах здравого смысла не приходится».