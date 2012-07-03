Карточка Томенко проголосовала - он идет в суд

19:01, 03 июля 2012
Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко обратится в суд и прокуратуру по поводу голосования его карточкой за языковой закон. 

Микола Томенко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

По словам Н.Томенко, он намерен выяснить, кто голосовал его карточкой, а также карточками членов фракции Народной партии, «которые молились и божились, что никогда не сдадут украинский язык».

Он отметил, что сегодняшнее голосование показало, что «парламентское большинство – это сборище бандитов и типичный бандитский сходняк».

«Фракция Партии регионов даже своих интеллигентов разогнала, чтобы они не мешали осуществлять это преступление», - заявил Н.Томенко.

По его словам, «председателя Верховной Рады выгнали, я понимаю, чтобы он не мешал».

Как сказал Н.Томенко, все эти действия «подпадают только под действие Уголовного кодекса Украины, поскольку говорить о конституционных нормах, нормах регламента и нормах здравого смысла не приходится».

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