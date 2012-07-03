Оппозиция покинула Верховную Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель совета Объединенной оппозиции «Батьківщина», народный депутат Украины Арсений Яценюк.

Он отметил, что «Верховная Рада перестала быть законодательным органом, а на сходняки оппозиция не ходит». «Поэтому мы оставляем парламентский зал и будем бороться за то, чтобы новый состав ВР был законодательным органом и отражал интересы и волю народа Украины». Он отметил, что такое решение действует «на момент данной сессии» (как известно закрытие текущей сессии предусматривается в пятницу, 6 июля – УНИАН).