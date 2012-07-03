К Тимошенко приехал президент Парламентской ассамблеи НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, в ворота медицинского учреждения заехал кортеж автомобилей в сопровождении автомобиля ГАИ. Кортеж представителя НАТО встретили несколько десятков пикетчиков, которые выражали поддержку Ю.Тимошенко. Люди, одетые в футболки с портретами экс-премьера, сопровождали автомобили возгласами «Юле – волю!».

Неизвестно точно, сколько будет продолжаться встреча Ю.Тимошенко с К.Ламерсом и планирует ли представитель НАТО общаться после визита с прессой.