Евросуд удовлетворил жалобу Луценко

Как сообщила корреспонденту УНИАН по телефону из Страсбурга адвокат Ю.Луценко Валентина Теличенко, соответствующее решение Европейский суд вынес сегодня во время слушаний в Страсбурге.

“Суд признал нарушение статьи 5-й (Конвенции прав человека – УНИАН) – незаконность содержания под стражей Ю.Луценко. Также признал наличие политических мотивов”, - сказала В.Теличенко.

По ее словам, формулировки суда являются четкими и однозначными и указывают на неприемлемость практики, которая имела место в производстве против Ю.Луценко.

При этом, подчеркнула адвокат, то, что было отмечено судом сегодня, касается и дел других бывших украинских членов правительства, в частности, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко, которые также обратились в Европейский суд по правам человека.

“Этим решением суд фактически признал, что в Украине возможно преследование по политическим соображениям. К сожалению, отныне однозначно ясно, что Виктор Янукович войдет в историю Украины как Президент, при правлении которого суд и судебную систему использовали с целью решения политических прихотей”, - подчеркнула В.Теличенко.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что не был информирован о причинах своего ареста.

17 апреля этого года палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.