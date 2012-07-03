Оппозиция требует рассказать, куда пошли деньги на Евро
Оппозиция требует создания ВСК Верховной Рады, которая расследует, куда были потрачены 10 млрд долларов, поступившие на строительство объектов Евро-2012 «из карманов 46 млн украинцев».
Это заявил на заседании парламента народный депутат, председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.
Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что «украинцы имеют право знать, куда пошли эти средства, и привлечь к ответственности тех, кто разворовал 10 млрд долларов».
По словам А.Яценюка, проведя Евро-2012, «украинцы прошли тест на европейскость». «Мы действительно доказали, что мы - европейское государство. Однако, украинская коррумпированная и авторитарная власть такой тест на европейскость не прошла», - убежден А.Яценюк.
Он подчеркнул, что из-за нынешней власти не подписано соглашение с Европейским Союзом о политической ассоциации и о зоне свободной торговли.
А.Яценюк отметил: «Евро прошло, время разбрасывания камней закончилось, теперь будем собирать камни».
По его словам, парламентское большинство пытается лишить украинцев родного языка, с грубыми нарушениями Конституции Украины был принят в первом чтении языковой законопроект.
Как заявил А.Яценюк, «придет время, когда не будет Президента Януковича. Придет время, когда Партия регионов останется только в историческом справочнике Верховной Рады Украины. Придет время, когда большинство из тех, которые сегодня сидят в сессионном зале ВР и имеют значки народных депутатов Украины, не будут народными депутатами Украины. Придет время, когда ваши дети и внуки придут и зададут вам простой вопрос: папа или дед, почему ты продал Украину, почему ты продался Януковичу?».