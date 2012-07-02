Ефремов жалуется, что дело с языковым законом довели до абсурда

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности на данное время рассмотрел только около 300 поправок к языковому законопроекту при подготовке его ко второму чтению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сообщил председатель этого комитета Владимир Яворивский.

Он напомнил, что всего к проекту закона было подано 2 тысячи 40 поправок.

«Работа очень тяжело идет», - сказал В.Яворивский.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил, что в законопроекте всего 30 статей.

«До какого абсурда можно довести каждое дело! На 30 статей 2 тысячи 40 поправок. Вот вам работа комитета - как завалить то, что нужно завалить», - сказал он.

Реагируя на это, В.Яворивский попросил А.Ефремова не давать оценку работе комитета. «Я вас прошу: не оценивайте, вы такой же депутат, как и я. И не оценивайте работу комитета. Он работает, и, дай Бог, чтобы вы так работали», - сказал В.Яворивский.