Азаров подбросил Януковичу с Путиным тему для разговора

Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил обсудить в ходе заседания Межгосударственной российско-украинской комиссии под председательствованием президентов двух стран, запланированной на 12 июля, вопросы устранения торговых барьеров между Украиной и Россией, а также тему взаимодействия Украины с Таможенным союзом.

Как сообщает РИА «Новости», об этом он сказал на встрече с главой Администрации Президента РФ Сергеем Ивановым.

«Есть проблемы, связанные с функционированием нового образования (Таможенного союза) и новыми механизмами, новыми барьерами... Мы думаем, что эта тема должна прозвучать и на встрече президентов", - сказал Н.Азаров.

С.Иванов находится в Украине для подготовки заседания межгоскомиссии.

Н.Азаров напомнил, что на прошлой неделе состоялось заседание Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству под председательством премьеров двух стран. По его словам, на заседании, в частности, поднимался вопрос взаимодействия Украины с Таможенным союзом и реализации крупномасштабных двухсторонних проектов.

Украинское правительство очень серьезно готовится к проведению заседания межгоскомиссии, сказал Н.Азаров.