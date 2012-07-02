Янукович запланировал встречу с двумя президентами
06:10, 02 июля 2012Политика
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Сегодня Президент Украины встретится с таджикским и армянским коллегами.
| Виктор Янукович встретится с коллегами из Таджикистана и Армении
В понедельник в 10.00 Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
А в 11.00 - с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном.
Как сообщили в пресс-службе Президента, аккредитация представителей СМИ проводится по телефонам: (044) 255-63-18, (050) 382-11-58.
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