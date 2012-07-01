Под "Олимпийским" задержали мужчину с политическим баннером

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, «1 июля некоторые интернет-издания распространили информацию о том, что «активиста Центра гражданских свобод задержали во время проведения в Киеве фотовыставки «Права человека вне игры».

Отдел связей с общественностью сообщает, что 1 июля в Киеве, на участке территории, который определен, как прилегающая к НСК «Олимпийский», 34-летний житель Винницкой области, который называет себя работником Центра гражданских свобод, устроил действо, которое он называет экспозицией передвижной фотовыставки. Экспозиция состояла из развернутого вручную баннера с нанесенной фотографией заключенного иностранного гражданина.

Работники милиции, которые охраняют общественный порядок на территории, прилегающей к НСК «Олимпийский», разъяснили активисту, что постановлением Окружного административного суда города Киева с 11 июня по 2 июля ограниченно право граждан на проведение общественных акций на отмеченной территории и предложили прекратить правонарушение.

При этом в милиции отметили, что такие ограничения не нарушают право граждан на мирные собрания, поскольку касаются лишь определенной части Киева и не препятствуют проведению подобных мероприятий в других местах в городе.

На замечание работников милиции этот гражданин не отреагировал, свои действия не прекратил. Поэтому это лицо было задержано и доставлено в Печерское райуправление милиции. Информация, распространенная в сети интернет со ссылкой на коллег задержанного о том, что «он не был зарегистрирован в участке», не отвечает действительности.

Отдельно в милиции отметили, что согласно анонсу, выставка должна была пройти в Киеве 8-10 июня 2012 года в научно-культурно-развлекательном центре ATMASFERA 360.

Относительно нарушителя составлен административный протокол по ст.185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Решение о его наказании будет определять суд.