Суд завтра вернется к делу Луценко

В понедельник, 2 июля, в Печерском районном суде Киева состоится очередное заседание по рассмотрению уголовного дела об обвинении экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, а также подсудимых Владимира Тарасенко и Олега Павленова в незаконной организации слежки в рамках расследования уголовного дела об отравлении бывшего Президента Виктора Ющенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», заседание суда начнется в 11.00.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) во время расследования дела об отравлении В.Ющенко.

Ю.Луценко обвиняют в том, что в 2009 году в должности министра он продолжил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении В.Ющенко – организовал слежку за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

Как указывается в обвинительном заключении, «экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, а также Олег Павленов и Владимир Тарасенко (которые работали в Департаменте уголовного розыска МВД), будучи представителями власти и служебными лицами, совершили злоупотребление властью, то есть преднамеренное использование служебным лицом и представителем правоохранительного органа власти вопреки интересам службы, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Валентина Давыденко».

По версии следствия, В.Ющенко был отравлен 5 сентября 2004 года на даче В.Сацюка.