Яценюк предупредил местные власти: за все придется отвечать

Выборы в Украине будут признаны демократическими, если власть немедленно прекратит политическое давление и преследование, заявил председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина», лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк во время пресс-конференции в Николаеве, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін».

А.Яценюк отметил, что в Николаевской области еще до начала парламентской кампании сложилась угрожающая ситуациями с нарушениями во время избирательной гонки. Он сообщил, что рабочая группа Объединенной оппозиции уже установила 21 факт нарушений в Николаевской области. «Это подкуп, давление, запугивание, недопуск к СМИ, возбуждение уголовных дел в отношении ряда оппозиционных политиков», - добавил он.

Председатель Совета Объединенной оппозиции подчеркнул, что у власти еще есть возможность остановить политическое давление и преследование для того, чтобы предвыборная гонка прошла в более или менее демократическом формате. «Выборы через давление они не выигрывают. И благодаря таким горе-деятелям на территориях областей у нас не будет другого выхода, кроме как требовать признания такой избирательной кампании недемократической, если прокуроры, милиционеры и следователи будут активными участниками этой избирательной кампании», - отметил он.

«Хочу предупредить местную власть, местного руководителя администрации, прокурора, министра внутренних дел и того, кого он здесь назначил, что после 28 октября есть 29. И 29 октября за все придется отвечать», - отметил Арсений Яценюк.

«Недемократичность выборов – это черный билет для Януковича и для всего его окружения», - подчеркнул он.

Заместитель председателя Верховной Рады, член ВО «Батькивщина» Николай Томенко добавил, что в избирательном законе есть норма, внесенная по инициативе оппозиции, согласно которой избирательная документация сохраняется на протяжении 5 лет. «Янукович не будет президентом после 2015 года. И у нас есть запас времени, чтобы вернуться к избирательной истории. И если кто-то из местной администрации попробует уничтожить эту документацию – за это предусмотрено до семи лет заключения», - отметил Н.Томенко.