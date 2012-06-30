Бютовец услышал, что в США обсуждают возможность непризнания выборов в Украине

Об этом заявил народный депутат Украины из фракции «БЮТ–Батькивщина» Остап Семерак, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии Реформы и Порядок.

«Находясь здесь, в США, общаясь с политиками, я почувствовал, что они очень обеспокоены будущими парламентскими выборами в Украине с точки зрения их демократичности и, в конечном итоге, вопросом признания этих выборов. Обсуждается процедура их признания демократическими и действительными или недемократическими», – сказал парламентарий.

По его словам, «участие в выборах лидеров оппозиции, которые сейчас находятся в заключении, – это один из вопросов, от которых зависит признание выборов».

О.Семерак подчеркнул, что со стороны США «будет очень серьезное внимание» к избирательному процессу в Украине.