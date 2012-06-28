Тюремщики заверяют, что права Тимошенко сегодня не нарушали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы Украины.

По данным ГПтСУ, встреча проходила непосредственно в палате Ю.Тимошенко в присутствии ее защитника Сергея Власенко. Сама экс-премьер не возражала против проведения запланированной встречи, о чем она подала соответствующее заявление.

Четыре эксперта офиса Skadden (Вашингтон) прибыли в Центральной клинической больнице «Укрзализниці» в Харькове для «осуществления независимой юридической оценки уголовного дела против Ю.Тимошенко.

В ГПтСУ отметили, что «по итогам проведенной встречи каких-либо комментариев или заявлений ни от американских экспертов, ни от С.Власенко в адрес руководства ЦКБ или Качановской исправительной колонии не поступало».

В пенитенциарной службе отмечают, что по прибытию американских экспертов в ЦКБ «Укрзализниці» С.Власенко в ультимативной форме требовал осуществления видеосъемки встречи, что запрещено украинским законодательством.

Разрешение на видеосъемку встречи предоставлено не было, а С.Власенко и экспертам было разъяснено, что в соответствии с требованиями приказов ГПтС Украины, пронос на территорию охраняемого объекта, любой теле-, радио-, аудио- или видеоаппаратуры запрещен.

«И адвокат, и эксперты с пониманием отнеслись к существующим требованиям украинского законодательства, и после получения соответствующих разъяснений не имели никаких возражений и проводили встречу с Ю.Тимошенко без использования видеосъемки», - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

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Как сообщал УНИАН, после встречи американских юристов с Ю.Тимошенко на брифинге С.Власенко заявил, что по вине Государственной пенитенциарной службы Украины протокол встречи американских юристов фирмы Skadden с экс-премьер-министром в ЦКБ «Укрзализницы» в Харькове был нарушен. По его словам, в частности, не было обеспечено видеофиксации встречи.

Сегодня, 28 июня, юристы американской юридической компании Skadden, с которым Министерством юстиции Украины заключен договор об участии в рассмотрении дела Тимошенко в Европейском суде по правам человека, встретились с Ю.Тимошенко в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, где экс-премьер-министр проходит курс реабилитации. Американские юридические специалисты находились на территории Харьковской больницы около 5,5 часа.