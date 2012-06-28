Шеф-редактор Lb.ua: Ландик - лишь повод наехать на нас

Об этом она рассказала в интервью УНИАН, комментируя конфликтную ситуацию, возникшую после требования депутата В.Ландика возбудить уголовные дела против журналистов издания.

«Владимир Ландик признал, что обращался в ГПУ с просьбой проверить факт не нарушения нами его конституционных прав (посредством публикации смс-переписки). Однако, сделал он это восемь месяцев тому назад и почему прокуратура приступила к делу лишь сейчас, не знает. Это – ключевой момент! Ландик – лишь предлог, формальный повод наехать на нас, расправиться с независимым СМИ перед выборами. На наш взгляд, в данной ситуации, его просто используют», - отметила С.Кошкина.

«Очевидно, заявление Ландика органы достали из нафталина не для того, чтобы – проведя по нему проверку – отказать в возбуждении уголовного дела. Напротив – чтобы дело возбудить», - добавила она.

«Удар направлен против руководителей сайта с ежемесячной аудиторией в 2,3 миллиона человек. Понятно, что «обезвредив» таким образом первых лиц ресурса, далее расправиться с Lb.ua– одним из немногих оставшихся в стране независимых интернет-СМИ, будет куда проще», - сказала С.Кошкина.

«По статьям, которые нам пытаются вменить, светит до семи лет тюрьмы. И это не шутки», - отметила она.

«Мы будем защищать себя всеми правовыми методами. Уповая также на здравый рассудок людей во власти (они есть и их немало), в чьих силах – не допустить усугубления ситуации, возбуждения дела. Не допустить, пока еще возможно. Ибо те, кто является «двигателями процесса», слишком серьезно подставляют и лично первое лицо, и правящую партию, и страну в целом», - добавила журналист.

Как сообщал УНИАН, депутат от Партии регионов В.Ландик обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за нарушение тайны переписки ресурсом LB.ua.

Соответствующее заявление депутат подал в прокуратуру Печерского района Киева, сообщает сайт LB.ua.

Депутат требует возбудить уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса (нарушение тайны переписки совершенное в отношении государственных или общественных деятелей), которая предусматривает наказание в виде заключения от трех до семи лет

В заявлении В.Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (Соня Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор Максим Левин.

Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года "Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах".

В статье размещены фото, на которых "регионал" В.Ландик в сессионном зале парламента ведет смс-переписку относительно судьбы своего сына, который в тот момент находился под судом по обвинению в избиении девушки.

В свою очередь, юристы LB.ua, ознакомившись с запросом прокуратуры, не находят в действиях руководителей и журналистов издания неправомерных действий, а тем более состава преступления. В то же время, по их мнению, дело не ограничится предварительной проверкой, и высока вероятность возбуждения уголовного дела в ближайшие дни.