Политолог: Украина один на один с «Газпромом»

О таком в эфире «5 канала» заявил политолог Виталий Кулик.

«Когда идет вопрос о поддержке Украины в переговорах с Россией по газу, то Европа ограничивается заверениями, не гарантиями, а заверениям. А четкая разница в английском языке между словом заверения, и словом гарантия», - заявил Кулик.

«У нас нет такого сильного игрока, как Брюссель, который может давить на Россию в геополитических, политических отношениях ... Украина не может опираться на Европейскую комиссию, может только на себя опираться», - отметил политолог.