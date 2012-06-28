Политолог: Украина один на один с «Газпромом»
13:07, 28 июня 2012Политика
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Европа только уверяет, что будет помогать Украине в газовом противостоянии с Россией, но не гарантирует поддержки, поэтому Украина вынуждена один на один бороться с «Газпромом».
Кулик говорит, что в английском очень четкая разница между словами
О таком в эфире «5 канала» заявил политолог Виталий Кулик.
«Когда идет вопрос о поддержке Украины в переговорах с Россией по газу, то Европа ограничивается заверениями, не гарантиями, а заверениям. А четкая разница в английском языке между словом заверения, и словом гарантия», - заявил Кулик.
«У нас нет такого сильного игрока, как Брюссель, который может давить на Россию в геополитических, политических отношениях ... Украина не может опираться на Европейскую комиссию, может только на себя опираться», - отметил политолог.
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