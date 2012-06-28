Политолог: Украина один на один с «Газпромом»

13:07, 28 июня 2012
Политика
2906

Европа только уверяет, что будет помогать Украине в газовом противостоянии с Россией, но не гарантирует поддержки, поэтому Украина вынуждена один на один бороться с «Газпромом».

Кулик говорит, что в английском очень четкая разница между словами

О таком в эфире «5 канала» заявил политолог Виталий Кулик.

«Когда идет вопрос о поддержке Украины в переговорах с Россией по газу, то Европа ограничивается заверениями, не гарантиями, а заверениям. А четкая разница в английском языке между словом заверения, и словом гарантия», - заявил Кулик.

«У нас нет такого сильного игрока, как Брюссель, который может давить на Россию в геополитических, политических отношениях ... Украина не может опираться на Европейскую комиссию, может только на себя опираться», - отметил политолог.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter