Руководители государства пришли к Шевченко и Грушевскому

По случаю Дня Конституции Украины Президент Украины Виктор Янукович возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. В торжественной церемонии также приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров, первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк, секретарь СНБО Андрей Клюев, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, глава Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк, народные депутаты, члены правительства, представители Администрации Президента, деятели культуры.

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