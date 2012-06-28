Янукович возложит цветы Шевченко и Грушевскому

07:47, 28 июня 2012
Политика
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Сегодея Президент примет участие в возложении цветов к памятникам Шевченко и Грушевскому

Президент уже был здесь, в январе

 

В четверг, 28 июня, в 10.00 Президент Украины Виктор Янукович примет участие в церемониях возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня Конституции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента

 

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