Янукович возложит цветы Шевченко и Грушевскому

В четверг, 28 июня, в 10.00 Президент Украины Виктор Янукович примет участие в церемониях возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому по случаю Дня Конституции Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента