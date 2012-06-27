Оппозиционеры заступились за журналистов, на которых «наехал» Ландик

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Объединенной оппозиции “Батьківщина”.

“Правоохранительные органы снова доказали, что они готовы выполнять любое абсурдное задание власти, а Янукович продемонстрировал свое настоящее отношение к честной, беспристрастной и свободной журналистике”, - подчеркнули в “Батьківщині”.

“Вместо того, чтобы сразу после первого же скандала вокруг «регионала» Ландика лишить его депутатских полномочий, Янукович поддержал его и дал добро на преследования журналистов, которые написали правду, по абсурдным, безосновательным обвинениям”, - говорится в заявлении.

“Вспоминая недавние попытки прокуратуры вызвать на допрос журналиста Константина Усова, автора ошеломляющего расследования о Лукьяновском СИЗО, можно сделать вывод, что режим начал систематическое истребление остатков свободы слова в Украине”, - заявили в оппозиции.

“Соня Кошкина, Олег Базар, Макс Левин! Мы знаем вас как лучших профессионалов, и будьте уверены - мы сделаем все от нас зависящее, чтобы идиотизм украинской правоохранительной системы вас не коснулся”, - отметили в Объединенной оппозиции «Батьківщина».

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Как сообщал УНИАН, депутат от Партии регионов Владимир Ландик обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело за нарушение тайны переписки ресурсом LB.ua.

Соответствующее заявление депутат подал в прокуратуру Печерского района Киева, сообщает сайт LB.ua.

Депутат требует возбудить уголовное дело по статье 163 Уголовного кодекса (нарушение тайны переписки совершенное в отношении государственных или общественных деятелей), которая предусматривает наказание в виде заключения от трех до семи лет

В заявлении В.Ландика фигурируют шеф-редактор LB.ua Ксения Василенко (Соня Кошкина), главный редактор Олег Базар и фотокор Максим Левин.

Депутата возмутила публикация от 18 ноября 2011 года "Ландик-старший спасает сына с помощью технологов и "правильных" комментариев на сайтах".

В статье размещены фото, на которых "регионал" В.Ландик в сессионном зале парламента ведет смс-переписку относительно судьбы своего сына, который в тот момент находился под судом по обвинению в избиении девушки.

Редакция удивлена сегодняшним визитом сотрудника прокуратуры, и не исключает политического подтекста дела.

В свою очередь, юристы LB.ua, ознакомившись с запросом прокуратуры, не находят в действиях руководителей и журналистов издания неправомерных действий, а тем более состава преступления. В то же время, по их мнению, дело не ограничится предварительной проверкой, и высока вероятность возбуждения уголовного дела в ближайшие дни.