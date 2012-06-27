За телефонный "терроризм" - в тюрьму на 6 лет

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Законом за такое ложное сообщение устанавливается безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

За то же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или было совершено повторно, размер наказания установлен в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 7 июня.