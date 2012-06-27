За телефонный "терроризм" - в тюрьму на 6 лет
17:50, 27 июня 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».
Янукович подписал принятый Радой закон
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Законом за такое ложное сообщение устанавливается безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
За то же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или было совершено повторно, размер наказания установлен в виде лишения свободы от четырех до восьми лет.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 7 июня.
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