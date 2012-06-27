Медведев говорит, что Украине придется выбирать стул, на котором сидеть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве.

Д.Медведев подчеркнул, что Украина является ближайшим соседом и партнером России, и «у нас по самым разным причинам нет никаких оснований пересматривать наши стратегические взаимоотношения».

По словам российского премьера, существуют вопросы по интеграционным объединениям, по векторам экономического развития стран.

«Но, на мой взгляд, даже по этим, может, самым сложным вопросам (они сложные не потому, что нерешаемые, а потому что от них зависит будущее), я понимаю, почему Украина принимает такую очень аккуратную позицию по этим вопросам», - сказал Д.Медведев и добавил, что рано или поздно все равно на эти вопросы придется давать ответы.

Он выразил надежду, что сегодня в ходе его встреч в Киеве эти вопросы будут обсуждаться в дружеской атмосфере.

Также Д.Медведев отметил, что сегодня международная обстановка не радует, и все свидетельствует о том, что простого экономического будущего ни у кого не будет.

«Нам придется принимать решения, может быть, иногда жесткие, чрезвычайные решения для того, чтобы поддерживать наши экономики», - сказал Д.Медведев, отметив, что иногда надо будет принимать решения не только самостоятельно, но и вместе с партнерами.