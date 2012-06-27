Оппозиционные силы "без всяких проблем" поделили Прикарпатье

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Ивано-Франковске на пресс-конференции сообщил заместитель председателя ВО «Батькивщина», народный депутат Украины Иван Кириленко.

По его словам, объединенная оппозиция уже согласовала четырех кандидатов в мажоритарных округах на выборах в парламент. «Еще по трем кандидатурам (на Прикарпатье образовано 7 избирательных мажоритарных округов – УНИАН) мы со своими коллегами еще советуемся», - сказал политик и отметил: «Нам нужно не ошибиться с выбором».

В то же время он отметил, что оппозиционные силы без всяких проблем согласовали между собой квоты. По его словам, все кандидаты от оппозиции будут известны после съезда.

«Съезд – за 90 дней до выборов, - сказал И.Кириленко.- В начале августа, думаю, уже будут окончательно известны кандидаты по всем семи округам Ивано-Франковской области».