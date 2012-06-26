Ющенко: Украина - в шаге от белорусского сценария

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

''Политические процессы, которые происходят в стране, говорят, что в разных сферах нашего бытия ощущается дискомфорт'', - сказал он, отметив, что, в частности, страна теряет свою европейскость, свободу, демократию, в стране наблюдается фобия ко всему украинскому.

''Это квази-политика, это квази-время, в котором мы живем'', - сказал В.Ющенко, отметив, что сегодня в стране процветают популизм и избирательные технологии.

Раскритиковал он и экономическую ситуацию в стране, сказав, что, по оценкам экспертов, ее можно назвать преддефолтной. В.Ющенко подверг критике и внешнюю политику власти, отметив, что Украина сегодня теряет партнеров как на Востоке, так и на Западе. Особенно это касается евроинтеграции.

В.Ющенко раскритиковал и действия некоторых политиков, которые призывают бойкотировать наше государство как на политическом, так и спортивном уровне. Он назвал такую политику ''кочубеевщиной'', сравнив ее с ситуацией, когда во время Полтавской битвы многие казаки воевали не за независимость с гетманом, а на противоположной стороне.

Он считает, что все это ведет страну к сценарию ''Белорусь-2''.

Также он не согласился с мнением, что сегодня в Украине сложилась биполярная партийная система - Партия регионов и БЮТ.

В.Ющенко убежден, что это не правильная точка зрения, поскольку эти политические силы не являются полярными. ''Я не вижу биполярности, когда одна политическая сила подписывает московское газовое соглашение, а вторая сила подписывает Харьковское соглашение - это два соглашения, которые носят антиукраинское содержание'', - сказал экс-президент, отметив, что это ''валенки из одной пары''.