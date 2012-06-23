Кто стал президентом Египта, станет известно завтра

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Центризбирком страны.Ранее Высшая комиссия по президентским выборам планировала озвучить официальные данные в четверг, 21 июня. Причиной отсрочки стала необходимость завершить рассмотрение всех жалоб, которые были поданы кандидатами - экс-премьером Ахмедом Шафиком и выдвиженцем "Братьев- мусульман" Мухаммедом Мурси. Всего, по данным комиссии, ей поступило порядка 400 апелляций.

Второй тур президентских выборов прошел в Египте 16-17 июня. Сразу после начала подсчета голосов оба кандидата заявили о своей победе с небольшим отрывом друг от друга. Однако в избиркоме призвали предвыборные штабы А.Шафика и М.Мурси "не торопить события" и дождаться официальных итогов.