Муж Тимошенко требует публичных извинений от Януковича

Об этом говорится в заявлении А.Тимошенко, переданном агентству УНИАН.

«С большим удивлением прочитал очередное высказывание всемирно известного «ученого», проФФесора, переводчика и списывателя с чужих книг, а еще донецкого прозаика и по совместительству Президента Украины Виктора Януковича о том, что Юлия Тимошенко является мировым лидером по количеству уголовных дел. В таких случаях часто говорят – чем бы дитя не тешилось, только бы не плакало», - говорится в заявлении А.Тимошенко.

«Так вот – нашего гаранта по праву можно считать уникальным человеком. Он единственный дважды судимый Президент за сугубо уголовные дела – это уникальный случай в истории человечества, этим он навечно вычеканит свое имя в анналах истории. Он – это семь в одном - Президент - прокурор - судья - палач - академик - проФФесор - писатель - самородок наш. Человек - без прошлого и будущего. Это человек, семья которого за два года его царствования вошла в число самых богатых семей мира, а его окружение за время подготовки к Чемпионату мира по футболу увеличило свои состояния в сотни раз. Не случайно у целого ряда приближенных к Януковичу людей за последние 3 месяца появились новые собственные самолеты последних моделей», - отметил А.Тимошенко.

«Поэтому, кто бы что ни говорил о моей жене Юлии Тимошенко, но толковать, кто преступник, а кто праведник, Виктору Януковичу – это уже верх цинизма. Лживые обвинения, прозвучавшие в адрес Юлии Тимошенко со стороны дважды, безусловно, «несудимого» Януковича и его соучастников по созданию в Украине криминального режима - Азарова и Кузьмина - является исключительно провокацией, бессмыслицей и шизофренией», - заявил А.Тимошенко.

По его убеждению, весь мир признал, что «в Украине В.Януковичем и Партией регионов устанавливается криминальная диктатура, а Ю.Тимошенко, как опаснейшая яркая личность и политический конкурент для действующего режима, заключена исключительно из-за политической деятельности и своей принципиальной и несокрушимой патриотической позиции».

«Я еще раз заявляю: Юлия Тимошенко – политическая заключенная и она немедленно должна быть освобождена. Я прошу Виктора Федоровича – лучше молчите, делайте умный вид и улыбайтесь своей широкой улыбкой – все и так все понимают», - говорится в заявлении А.Тимошенко.

Как известно, во время последних интервью иностранным СМИ В.Янукович сначала не исключил причастности Ю.Тимошенко к убийству депутата Евгения Щербаня (интервью агентству Bloomberg от 13 июня), а 21 июня в интервью немецкому журналу SUPERillu заявил, что мире нет политика, причастного к такому большому количеству уголовных дел, как Ю.Тимошенко.