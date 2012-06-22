Бывший заместитель Луценко Коляда считает, что отравления Ющенко не было

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на допросе в Печерском районном суде Киева, который рассматривает дело по обвинению Ю.Луценко в организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

«Я считаю и на сегодняшний день, что дело возбуждено об отравлении безосновательно. Я соглашаюсь с выводами Сивковича (там около 10 юристов было), что отравления нет. Это мое мнение личное», - сказал П.Коляда.