Гриценко объяснил, почему у них с Кличко не сложилось

Переговоры между партией Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» и партией «УДАР» Виталия Кличко закончились неудачей, потому что у Виталия Кличко слишком высокие политические амбиции. Об этом Анатолий Гриценко заявил в эфире «5 канала».

«Переговоры с Кличко, действительно, закончились неуспехом, и это не наша проблема. Очевидно, что у Виталия уже такая звездочка загорелась, он видит себя Президентом и думает, что он уже поймал Бога за бороду», - заявил Гриценко.

Анатолий Гриценко заверил, что партию «Гражданская позиция» в объединенной оппозиции не будут использовать для критики политической силы Виталия Кличко.

Гриценко объяснил, что самостоятельно не баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу, потому что он является лидером партии, и это, с его стороны, означало бы, что он не верит в свою политическую силу.

«Я с самого начала говорил, что не пошел бы как председатель партии по Голосеевскому округу, где живу, где у меня рейтинг высокий. Если бы не был председателем партии, тогда можно было бы. А если председатель партии прячется в округ - это сигнал для партии, что все, лидер не верит» .