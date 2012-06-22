Ляшко: Турчинов с Яценюком имитируют освобождение Тимошенко

Как сообщается на сайте ВР, соответствующий документ зарегистрировал 19 июня народный депутат Олег Ляшко (внефракционный, бывший член фракции «БЮТ-Батькивщина» - УНИАН).

В пресс-службе Радикальной партии, которую возглавляет О.Ляшко, сообщили, что законопроект предусматривает освобождение из мест лишения свободы экс-премьера Юлии Тимошенко, экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, экс-исполняющего обязанности министра обороны Валерия Иващенко и бывшего министра экологии Георгия Филипчука.

В пояснительной записке к законопроекту его автор ссылается на резолюцию Европарламента от 24 мая 2012 года, где евродепутаты четко указывают на политическую мотивированность уголовных дел в отношении бывших правительственных чиновников.

«Этот законопроект не понравится никому, - убежден О.Ляшко. - Ни Януковичу, ни Партии регионов, ни оппозиции. Потому что власть думает, как навеки оставить Тимошенко в тюрьме, а Турчинов с Яценюком только имитируют процесс ее освобождения. Спросите Яценюка, сколько шампанского он выпил, когда посадили Юлю?».

«Поэтому этот закон покажет, как Партия регионов хочет выполнять резолюцию Европарламента, а оппозиция – освобождения своего лидера. Я готов сам на руках вынести Тимошенко из колонии. Только пусть эти продажные депутаты проголосуют за закон», - заявил О.Ляшко.