Тюремщики согласились пустить к Тимошенко представителей Европарламента

Бывший Президент Республики Польша Александр Квасневский и экс-президент Европейского парламента Патрик Кокс обратились с просьбой об организации встречи с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, в адрес ГПтС поступило обращение от Министерства иностранных дел Украины с просьбой об организации встречи А.Квасневского и П.Кокса с Ю.Тимошенко.

ГПтС Украины в установленном порядке рассмотрела указанное обращение и проинформировала МИД о готовности способствовать в организации этого визита, который запланирован на 24 июня, проинформировали в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, П.Кокс и А.Квасневский будут осуществлять от имени Европарламента мониторинг судебных заседаний по делу Ю.Тимошенко. Они будут иметь доступ ко всем документам дела, а также к адвокатам, прокурорам и другим чиновникам. Европарламент, в свою очередь, будет оказывать юридическую и логистическую поддержку в их работе.

Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам 26 июня будет рассматривать кассационную жалобу Ю.Тимошенко на решение суда первой инстанции по «газовому делу».