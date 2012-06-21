К Объединенной оппозиции может присоединится еще одна партия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер этой партии, народный депутат от НУ-НС Николай Катеринчук.

«Мы обсуждаем этот вопрос», - сказал он.

По словам Н.Катеринчука, официальное приглашение еще месяц назад поступило от партий «Батькивщина» и «Фронт Змін».

«Но мы приняли решение, что эта дискуссия должна быть открытая», - сказал он.

При этом Н.Катеринчук напомнил, что Европейская партия Украины является членом Комитета сопротивления диктатуре и в любом случае будет действовать совместно с оппозицией.