К Объединенной оппозиции может присоединится еще одна партия
12:00, 21 июня 2012Политика
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Европейская партия Украины обсуждает возможность присоединения к Объединенной оппозиции.
|Катеринчук получил официальное приглашение
«Мы обсуждаем этот вопрос», - сказал он.
По словам Н.Катеринчука, официальное приглашение еще месяц назад поступило от партий «Батькивщина» и «Фронт Змін».
«Но мы приняли решение, что эта дискуссия должна быть открытая», - сказал он.
При этом Н.Катеринчук напомнил, что Европейская партия Украины является членом Комитета сопротивления диктатуре и в любом случае будет действовать совместно с оппозицией.
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