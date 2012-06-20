Фесенко считает, что оппозиционеры поддерживают «печальную традицию»

Оппозиционные партии, отказавшиеся принять участие в работе Конституционной ассамблеи, смогут повлиять на внесение изменений в Основной закон в новом составе парламента.

Такое мнение выразил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, которого цитирует Gazeta.ua.

"Оппозиция сможет повлиять на конституционный процесс уже в новом составе Верховной Рады с точки зрения наличия конституционного большинства для принятия тех или иных изменений в Основной закон. Также депутаты смогут создать в парламенте собственную конституционную комиссию, которая будет влиять на формулирование окончательной редакции конституционных изменений, предложенных ассамблеей", - сказал политолог.

Он отметил, что в случае отсутствия у Партии регионов в новом составе ВР трехсот голосов, принятие предложенных Конституционной ассамблеей изменений в Основной закон без оппозиционных фракций станет невозможным.

По мнению политолога, сейчас необходимо избегать политических страстей и спокойнее относиться к конституционному процессу.

В.Фесенко также отметил, что отсутствие представителей оппозиции в составе Конституционной ассамблеи уже стало "печальной традицией", поскольку при предыдущем президенте Викторе Ющенко на то время оппозиционная Партия регионов также отказалась приобщиться к внесению изменений в Основной закон.