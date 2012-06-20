Ющенко пришел на заседание детища Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, в первом заседании ассамблеи принимает участие Президент Украины Виктор Янукович, который выступит с речью.

Также на заседании присутствуют председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, экс-президенты Леонид Кучма и Виктор Ющенко, а также первый Президент Украины Леонид Кравчук, который является председателем Конституционной ассамблеи, представители парламентских фракций и комитетов, в том числе народный депутат от Партии регионов Сергей Кивалов, лидер фракции Народной партии Игорь Шаров, должностные лица Администрации Президента Украины, представители международных и европейских институтов.

Как сообщал УНИАН, представители оппозиции отказались принимать участие в работе ассамблеи.

Конституционная ассамблея была создана указом Президента Украины как специальный вспомогательный орган при главе государства. Главной целью создания и деятельности Конституционной ассамблеи является подготовка законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

Председателем Конституционной ассамблеи назначен Л.Кравчук, заместителем председателя – директор Института государства и права имени В.Корецкого НАН Украины Юрий Шемшученко, секретарем – советник Президента – руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ Марина Ставнийчук.

В состав ассамблеи вошло 95 человек. Среди них представители фракций и групп Верховной Рады, политических партий, Национальной академии наук, национальных отраслевых академий и академических научных учреждений, других научных учреждений и высших учебных заведений, профильных общественных организаций и независимых экспертно-аналитических центров.