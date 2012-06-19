Депутаты-регионалы напали на журналиста

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении облорганизации Комитета избирателей Украины, члены фракции Партии регионов в Котовском горсовете в ходе совместного заседания депутатских комиссий совершили нападение на Анатолия Тиору - журналиста газеты «ИзбирКом».

Причем, подчеркивается в заявлении, «это не первый случай грубого нарушения котовскими депутатами от ПР прав журналистов. Под различными предлогами их систематически не допускают на сессии, заседания постоянных комиссий и исполкома Котовского горсовета».

По этим фактам журналисты подавали соответствующие обращения в структуры МВД и прокуратуры, однако «правоохранительные органы, по сути, оставляли заявления без должного внимания. Облорганизация ВОО «Комитет избирателей Украины» также неоднократно обращалась и в прокуратуру, и в Одесскую облгосадминистрацию по поводу попрания прав журналистов со стороны котовских чиновников и депутатов», - указывается в заявлении.

Секретарь горсовета Петр Обертайло в присутствии журналистов «демонстративно порекомендовал депутатам рассматривать дома вопросы, касающиеся земельных отношений, а не на заседании комиссии», подчеркивают в КИУ. Кроме того, все спорные вопросы депутаты решили перед каждым пленарным заседанием сессии рассматривать на совместном заседании постоянных комиссий, которое П.Обертайло объявил «рабочим мероприятием для обучения депутатов, чтобы избавиться от назойливых журналистов».

На последнем совместном заседании комиссий горсовета, на которое для подготовки репортажа прибыл также журналист А.Тиора, секретарь горсовета П.Обертайло заявил, что «данное мероприятие - не заседание комиссий, а обучение депутатов», и потребовал, чтобы корреспондент и представитель одной из общественных организаций Котовска, который также пожелал присутствовать на мероприятии, покинули зал. Когда же те отказались, секретарь горсовета предложил депутатам самим выгнать гостей.

Свой призыв П.Обертайло аргументировал тем, что ранее «милиция отказалась препятствовать профессиональной деятельности журналистов и удалять их с подобного заседания, поэтому необходимо сделать это силами самих депутатов. Откликнулись на призыв секретаря совета пятеро членов фракции Партии регионов во главе с Натальей Войцеховской, которые набросились на А.Тиору, вырвали у него журналистское удостоверение, портмоне, сумку и выбросили в коридор, очевидно, рассчитывая, что журналист побежит собирать вещи и документы. Однако корреспондент остался в зале и вызвал милицию», говорится в заявлении.

Пока сотрудники правоохранительных органов составляли протокол о нападении на журналиста, вещи корреспондента «ИзбирКома» пропали из коридора горсовета. Впоследствии А.Тиора обнаружил их в дворовом туалете рядом с Котовской райпрокуратурой.

В КИУ подчеркивают, что «подобные действия секретаря и группы депутатов-«регионалов» Котовского горсовета являются попранием ряда законов Украины, в частности, законов "Об информации", "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", «О доступе к публичной информации», «О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации», а также требований Конституции Украины, международных конвенций и хартий в сфере обеспечения гарантий деятельности СМИ и транспарентности деятельности местных органов власти, которые Украина обязалась соблюдать».

Кроме того, по мнению одесского КИУ, нападение котовских депутатов на журналиста А.Тиору подпадает под ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), наличествуют также признаки преступления, предусмотренного ч. 186 УК Украины (грабеж).