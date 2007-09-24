В Киеве готовят масштабные фальсификации?

Партия регионов заявляет, что в Киеве готовятся масштабные фальсификации на выборах 30 сентября. Как сообщает пресс-служба Киевской городской организации Партии регионов, об этом заявил заместитель руководителя Киевского городского отделения Партии регионов Сергей БАРАНОВ-МОХОРТ.

По его словам, практически во всех районах Киева фальсифицируются списки избирателей. «В списки включают двойников, покойных, граждан других государств, в результате этих манипуляций списки значительно увеличиваются», - отметил С.БАРАНОВ-МОХОРТ. Также, по его словам, фальсификации готовятся в высших учебных заведениях. «Мы видели списки, в которых собраны студенты, которые уже закончили учебу, и их регистрация в общежитиях прекращена», - сказал он. Кроме того, по его утверждению, в Подольском районе столицы в список избирателей попали граждане Латвии, а в Святошинском – граждане Узбекистана.

По словам С.БАРАНОВА-МОХОРТА, фальсификация списков начинается с паспортных столов в ЖЭКах, продолжается в паспортных столах районов и завершается в рабочих группах по формированию списков. «Поскольку рабочие группы создаются руководством районных администраций, то, как правило, туда попадают сотрудники РГА и люди, лояльные к политической силе, которую представляет руководство районной администрации», - заявил С.БАРАНОВ-МОХОРТ. «А всем известно, что в Киеве во главе практически всех районов стоят представители БЮТ и «Нашей Украины», а поэтому состав рабочих групп, которые отвечают за формирование списков, представить не трудно, так же понятно против кого направлены все «неточности» в списках», - добавил он.

С.БАРАНОВ-МОХОРТ также подчеркнул, что «скорее всего, подобные схемы отрабатывались и во время выборов 2004 и 2006 годов». Сейчас, сообщил он, представители Партии регионов в контрольных группах занимаются анализом списков, и перед ними поставлена задача «за максимально короткий срок выявить и ликвидировать попытки фальсификаций». Также, по его словам, Партия регионов еще 2-3 недели назад направила информацию о фальсификациях в МВД и Генеральную прокуратуру.