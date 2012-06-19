Завтра начнет работать Конституционная ассамблея

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, также в заседании примут участие Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, руководители парламентских фракций и комитетов, должностные лица Администрации Президента Украины, представители международных и европейских институтов.

Конституционная ассамблея создана указом Президента Украины как специальный вспомогательный орган при главе государства. Главной целью создания и деятельности ассамблеи является подготовка законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины.

Глава государства утвердил персональный состав Конституционной ассамблеи. Ее председателем назначен Леонид Кравчук – Президента Украины в 1991-1994 годах; заместителем председателя – директор Института государства и права имени В.М.Корецкого НАН Украины Юрий Шемшученко; секретарем – советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации АПУ Марина Ставнийчук.

В состав Конституционной ассамблеи вошли 95 человек. Среди них представители фракций и групп Верховной Рады, политических партий, Национальной академии наук, национальных отраслевых академий и академических научных учреждений, других научных учреждений и высших учебных заведений, профильных общественных организаций и независимых экспертно-аналитических центров.