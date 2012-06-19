Ефремов считает логичным еще год жить Киеву без мэра
13:47, 19 июня 2012Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает логичным провести выборы мэра Киева и Киевсовета летом 2013 года.
|Ефремов провел брифинг
«Логично было бы назначить выборы мера и депутатского корпуса летом следующего года, и эти выборы должны быть внеочередными, а через два года войти в очередные выборы как во всем государстве», - сказал А.Ефремов.
Он выразил мнение, что сегодня этот вопрос перешел в «политико-юридическую» плоскость.
По его словам, Киевский горсовет должен принять решение по заявлению мэра Леонида Черновецкого и после этого парламент может принимать решения о выборах в Киеве.
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