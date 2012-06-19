Ефремов считает логичным еще год жить Киеву без мэра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Логично было бы назначить выборы мера и депутатского корпуса летом следующего года, и эти выборы должны быть внеочередными, а через два года войти в очередные выборы как во всем государстве», - сказал А.Ефремов.

Он выразил мнение, что сегодня этот вопрос перешел в «политико-юридическую» плоскость.

По его словам, Киевский горсовет должен принять решение по заявлению мэра Леонида Черновецкого и после этого парламент может принимать решения о выборах в Киеве.