Ефремов считает логичным еще год жить Киеву без мэра

13:47, 19 июня 2012
Политика
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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает логичным провести выборы мэра Киева и Киевсовета летом 2013 года. 

Олександр Єфремов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Логично было бы назначить выборы мера и депутатского корпуса летом следующего года, и эти выборы должны быть внеочередными, а через два года войти в очередные выборы как во всем государстве», - сказал А.Ефремов.

Он выразил мнение, что сегодня этот вопрос перешел в «политико-юридическую» плоскость.

По его словам, Киевский горсовет должен принять решение по заявлению мэра Леонида Черновецкого и после этого парламент может принимать решения о выборах в Киеве.

 

 

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