Герман хотела бы отправить Тимошенко футболку с намеком
13:09, 19 июня 2012Политика
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Советник Президента Украины Анна Герман хотела бы послать экс-премьер-министру Юлии Тимошенко футболку с надписью: «А твої діти говорять українською мовою?».
Герман комментирует призыв Тимошенко
Об этом она сказала УНИАН, комментируя призыв Ю.Тимошенко не допустить принятия в парламенте во втором чтении законопроекта о языках, который ущемляет права украиноязычных граждан.
«Я послала бы Юлии Владимировне футболку. Когда-то в украинской диаспоре были очень популярные футболки с портретом Тараса Шевченко и надписью: «А твої діти говорять українською мовою?». Получив такую футболку, Юлия Владимировна поняла бы меня без слов», - отметила А.Герман.
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