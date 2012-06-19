Герман хотела бы отправить Тимошенко футболку с намеком

Об этом она сказала УНИАН, комментируя призыв Ю.Тимошенко не допустить принятия в парламенте во втором чтении законопроекта о языках, который ущемляет права украиноязычных граждан.

«Я послала бы Юлии Владимировне футболку. Когда-то в украинской диаспоре были очень популярные футболки с портретом Тараса Шевченко и надписью: «А твої діти говорять українською мовою?». Получив такую футболку, Юлия Владимировна поняла бы меня без слов», - отметила А.Герман.